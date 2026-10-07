VAL PASSIRIA. Una serra artigianale indoor per coltivare cannabis, con lampade Led ad alta intensità, e un’altra area di coltivazione nel giardino di casa. È quanto hanno scoperto i carabinieri di San Leonardo e Moso in Passiria, insieme alla Polizia locale, durante un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un residente.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato una cinquantina di piantine di cannabis in fase di coltivazione, oltre a diverse piante già recise ed essiccate. Sequestrati anche oltre 800 grammi di infiorescenze di marijuana, considerate pronte per essere suddivise e vendute.

All’interno dell’abitazione sono stati recuperati anche materiali utilizzati per la lavorazione della droga e alcuni esemplari di papavero da oppio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva organizzato un vero e proprio centro domestico per la produzione della sostanza.

Il residente è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in attesa del giudizio di convalida.