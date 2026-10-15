VAL SENALES. Tragedia in montagna in Val Senales, dove un escursionista tedesco ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 100-150 metri durante un'escursione verso la cima Kirchbach.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava affrontando il percorso verso la vetta insieme a un connazionale. Per cause ancora da accertare, durante la salita è precipitato lungo il pendio, riportando ferite che non gli hanno lasciato scampo.

La caduta si è rivelata fatale e l’escursionista è morto sul posto. Inutili i tentativi di soccorso.

Restano da chiarire le circostanze dell’incidente. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle cause che hanno provocato la caduta.