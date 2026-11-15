VALAS. Un edificio residenziale disabitato è stato gravemente danneggiato da un incendio divampato nelle prime ore di domenica 15 novembre al maso Valpingonhof di Valas. L'allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino, quando due persone hanno notato le fiamme da lontano e hanno avvisato i soccorsi.

Quando i vigili del fuoco volontari di Valas sono arrivati sul posto, la situazione era già particolarmente critica: l'edificio era completamente avvolto dal fuoco. L'intervento è stato classificato come incendio di grandi dimensioni. Le squadre si sono concentrate anche sulla protezione degli altri fabbricati presenti nel cortile, riuscendo a evitare che le fiamme si propagassero.

Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte i vigili del fuoco volontari di San Genesio Atesino, Avigna, Frassineto, Meltina e Bolzano, insieme ai Carabinieri e alla Croce Bianca. Secondo quanto riferito dal comandante dei vigili del fuoco volontari di Valas, Christoph Plattner, le fiamme sono state domate dopo circa tre ore di intervento.

A rendere particolarmente impegnativo l'intervento è stata soprattutto la carenza di acqua. Per garantire un approvvigionamento sufficiente è stato necessario predisporre una condotta di alimentazione lunga circa un chilometro e mezzo. I vigili del fuoco professionisti hanno inoltre trasportato sul luogo dell'incendio 12mila litri d'acqua attraverso un'autocisterna.

Concluse le principali operazioni di spegnimento, sono iniziati i lavori di bonifica. Un escavatore è intervenuto per abbattere il tetto e parte delle pareti dell'edificio, così da consentire ai vigili del fuoco di raggiungere eventuali focolai ancora attivi e braci nascoste nella struttura.

Sulle cause dell'incendio sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco professionisti e dei Carabinieri.