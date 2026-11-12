CAMINATA. Notte di lavoro per i vigili del fuoco volontari a Caminata di Tures, dove ha preso fuoco il tetto di un edificio rurale. Sul posto sono intervenute circa 140 persone. I danni sono limitati e nessuno è rimasto ferito.

L’allarme è arrivato verso le 23.25 e inizialmente riguardava un incendio di canna fumaria. Pochi minuti dopo, prima ancora che la prima squadra uscisse dalla caserma, l’allerta è stata portata al livello 3, quello previsto per un grande incendio: le fiamme avevano già raggiunto il tetto.

Diverse squadre con autorespiratori hanno affrontato il fuoco e sono riuscite a proteggere un secondo edificio rurale addossato a quello in fiamme. A rischio era anche un’abitazione a pochi metri di distanza. L’incendio è stato contenuto in tempi relativamente brevi. Secondo i vigili del fuoco, qualche minuto di ritardo avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Per avere acqua a sufficienza sono state stese due linee di alimentazione dal torrente Aurino. È stato chiamato anche il corpo di Brunico, che ha portato altre bombole per gli autorespiratori.

Il rogo è stato messo sotto controllo dopo circa due ore. Le prime squadre sono rientrate verso l’1.30, l’ultima, quella di Caminata, intorno alle 2.30. Le fiamme hanno danneggiato parte del tetto e un locale macchine.

Oltre al corpo di Caminata sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Molini di Tures, Campo Tures, Villa Ottone, Acereto e Brunico. Sul posto anche l’ispettore di sezione, l’ispettore distrettuale, i carabinieri e la Croce Bianca della Valle Aurina.