MONTICHIARI. Un varano sarebbe stato avvistato nelle campagne al confine tra Montichiari e Calcinato, nel Bresciano. Dopo tre segnalazioni, una delle quali documentata da una fotografia, il sindaco Marco Togni ha annunciato l'emissione di un'ordinanza che vieterà il transito a piedi nell'area interessata dagli avvistamenti.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, il primo episodio risalirebbe a circa due settimane fa, mentre l'ultimo, corredato da una fotografia, sarebbe avvenuto una settimana fa. Il Comune ha verificato l'attendibilità delle segnalazioni e questa mattina ha effettuato un sopralluogo con Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, Polizia Locale e l'agricoltore che ha riferito gli avvistamenti.

Il sindaco ha inoltre consultato un veterinario esperto di rettili, responsabile di uno zoo, che avrebbe identificato l'animale come un Varanus salvadorii, specie che può raggiungere i 20 chilogrammi di peso. Secondo l'esperto, l'animale possiede ghiandole contenenti una minima quantità di tossine e deve quindi essere maneggiato con cautela.

L'area interessata si trova a sud della strada Colomberino-Castellina, sul confine tra Montichiari e Calcinato. Non vi è la certezza che il rettile sia ancora presente, ma il Comune ha deciso di adottare misure preventive.

L'ordinanza, concordata anche con il Prefetto, disporrà il divieto di circolazione a piedi nel perimetro degli avvistamenti e richiederà il supporto della Polizia Provinciale, dei Carabinieri Forestali e della Polizia Locale per monitorare la zona con trappole e droni. La fase di controllo durerà inizialmente circa dieci giorni e coinvolgerà anche il Comune di Calcinato, trattandosi di un'area di confine.

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