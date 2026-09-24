BOLZANO. Sorpresa nei pressi di ponte Roma con un flaconcino di metadone destinato a un'altra persona, una cittadina bolzanina di 35 anni, pluripregiudicata, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di ricettazione dagli agenti impegnati nei controlli straordinari. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa, rappresenta uno degli interventi principali scaturiti dal dispositivo ad "Alto Impatto" predisposto dal questore Giuseppe Ferrari per contrastare «l'illegalità diffusa e incrementare la sicurezza nelle aree urbane ritenute maggiormente a rischio».

L'operazione ad ampio raggio ha visto l'impiego congiunto di appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale. Complessivamente, le forze dell'ordine hanno identificato 220 persone e sottoposto a verifica 39 veicoli durante l'ultimo fine settimana.

Oltre al caso del metadone, il bilancio dell'attività di prevenzione ha visto altri episodi rilevanti. Sempre nel pomeriggio di domenica, durante un accertamento di iniziativa condotto sulle passeggiate del Talvera, gli operatori della Squadra Volante hanno fermato un cittadino italiano di 24 anni. La perquisizione ha permesso di rinvenire all'interno del suo borsello un coltello con manico a farfalla. Per questo motivo il giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nell'ambito dei medesimi servizi di pattugliamento, gli agenti hanno inoltre denunciato una cittadina italiana di 30 anni, sorpresa a rubare all'interno di un esercizio commerciale del capoluogo.

Fermata anche una coppia di cittadini tunisini, sanzionata per aver violato il foglio di via obbligatorio che imponeva loro il divieto di dimora e transito nel Comune di Bolzano.

I controlli della Questura proseguiranno nei prossimi giorni nelle zone del capoluogo considerate più critiche, nell'ambito del dispositivo straordinario di prevenzione e vigilanza.