SOLDA. Olaf Reinstadler, morto ieri a 62 anni dopo breve malattia, non era solo da oltre 25 anni il capo del soccorso alpino di Solda ma anche la guida alpina di fiducia di Angela Merkel e di suo marito Joachim Sauer. Anche se in montagna esiste la regola non scritta del tu, Reinstadler ha sempre continuato a dare del lei all'ex cancelliera, come ha raccontato lui stesso alla rivista di montagna "Bergsteiger".

Olaf è sempre stato di poche parole, sia durante gli innumerevoli interventi di soccorso sull'Ortles e sul Gran Zebru che durante le escursioni con i suoi clienti. Forse proprio per questo Merkel scelse lui come guida alpina, quando come cancelliera veniva a Solda per qualche giorno di riposo all'insegna della privacy. Nell'articolo uscito nel 2024 e ancora disponibile in versione online, Reinstalder confessava di non essere mai passato in tutti questi anni al tu: "A lei non importerebbe, ma io continuo a chiamarla signora Cancelliera", precisava.

La guida alpina non entrava nei dettagli neanche per quanto riguarda l'episodio quando con la coppia Merkel-Sauer si stavano dirigendo verso il Cevedale. Poco sotto la vetta, all'uscita dal crepaccio terminale, tornarono indietro. "Era un passaggio decisamente troppo esposto", si limitava a raccontare Olaf. Merkel - gli scappa poi comunque - aveva una forma fisica davvero buona. "Cammina finché la guida alpina non dice che è ora di fermarsi", confermava. Quando l'ex cancelliera pianificava una vacanza a Solda, a volte chiamava di persona Olaf. "Chiede se c'è disponibilità, perché non vuole assolutamente che qualcuno si liberi dagli impegni appositamente per lei", così il racconto della guida alpina alla rivista di montagna. I funerali di Olaf Reinstalder si svolgeranno mercoledì a Solda, il corteo funebre partirà dall'abitazione della famiglia per raggiungere la chiesa parrocchiale.