SILANDRO. Oltre 350 grammi di hashish sequestrati, un giovane arrestato e un secondo uomo denunciato. È il bilancio di due distinte operazioni antidroga condotte nei giorni scorsi dai carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Silandro, impegnati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Val Venosta.

La prima operazione è scattata al termine di un'attività investigativa che ha portato i militari a eseguire una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino italiano residente nella valle. Durante i controlli, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 300 grammi di hashish, insieme a diverso materiale destinato al confezionamento delle dosi.

Per il giovane è scattato l'arresto e la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. L'uomo è stato quindi messo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

Le indagini non si sono però fermate al primo intervento. Proprio dagli sviluppi investigativi successivi all'arresto, i carabinieri di Silandro sono riusciti a individuare un secondo cittadino italiano, nei confronti del quale è stata eseguita un'ulteriore perquisizione, delegata dall'autorità giudiziaria.

Anche in questo caso i controlli hanno dato esito positivo: i militari hanno trovato altri 50 grammi di hashish e uno spinello, procedendo al sequestro del materiale. Per il secondo uomo è scattata una denuncia in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti.

Le due operazioni confermano l'attenzione dei carabinieri sul fenomeno dello spaccio in Val Venosta, attraverso attività investigative e controlli mirati sul territorio. L'obiettivo è contrastare la distribuzione di droga e prevenire le situazioni di illegalità collegate al mercato degli stupefacenti.