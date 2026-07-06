GLORENZA. Stop ad auto, moto, camper e pulmini nel cuore di Glorenza durante l'alta stagione turistica. Il Comune ha deciso di vietare il traffico all'interno del centro storico fino al 31 agosto per ridurre rumore, inquinamento e disagi ai residenti. L'accesso sarà consentito soltanto ai residenti, agli ospiti delle strutture ricettive, ai mezzi pubblici, ai veicoli agricoli e a chi dispone di specifiche autorizzazioni.

Alla base della decisione ci sono le caratteristiche del borgo medievale, racchiuso da mura perfettamente conservate che amplificano il rumore provocato dal continuo passaggio dei veicoli. Nei mesi estivi il traffico intenso provoca anche polvere e problemi per la qualità dell'aria, con ripercussioni sulla vivibilità del centro storico e sulla salute di chi vi abita.

Il sindaco Erich Wallnöfer spiega che l'obiettivo è restituire tranquillità e sicurezza a uno dei centri storici più suggestivi dell'Alto Adige. I primi giorni serviranno come fase di informazione e adattamento, ma dalla metà della settimana scatteranno le sanzioni per chi violerà l'ordinanza senza averne titolo.

La sperimentazione terminerà, almeno per ora, il 31 agosto. Se però i risultati saranno positivi e la cittadinanza esprimerà un giudizio favorevole, l'amministrazione comunale valuterà di rendere permanente il divieto. Glorenza, inserita tra i Borghi più belli d'Italia, è l'unica città delle Alpi a conservare una cinta muraria medievale completamente integra, con tre porte turrite, antichi portici e palazzi storici che rappresentano un patrimonio da tutelare anche attraverso una mobilità più sostenibile.