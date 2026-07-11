MERANO/MALLES. Dal 1906 la ferrovia della Val Venosta collega persone, luoghi e generazioni. Festeggiamenti sono previsti sabato 18 luglio. Lungo tutta la linea ferroviaria è stato preparato un programma per tutte le età: si potrà scoprire la storia del collegamento su rotaie, ammirare i modellini ferroviari, visitare il nuovo treno elettrico Coradia Stream e partecipare a tante attività pensate per tutta la famiglia.

Indietro nel tempo

La storia della ferrovia venostana inizia ben prima della sua inaugurazione. Già alla fine del XIX secolo, i comuni dell'intera valle si unirono per promuovere la realizzazione di un collegamento ferroviario. Dopo decenni di impegno, questa visione divenne finalmente realtà. Dalla sua inaugurazione, il 2 luglio 1906, la ferrovia della Val Venosta accompagna generazioni di viaggiatori ed è oggi una parte significativa del trasporto pubblico altoatesino.Una locomotiva a vapore trainava le carrozze decorate per il viaggio inaugurale del 2 luglio 1906. Dalla quella storica locomotiva a vapore al moderno Coradia Stream: in 120 anni quei binari hanno saputo evolversi costantemente. Dopo la riapertura nel 2005 - a seguito di quasi tre lustri di stop - e l'elettrificazione della linea, rappresenta oggi un sistema di trasporto pubblico moderno, confortevole e sostenibile, capace di unire tradizione e innovazione.

Il programma di sabato 18 luglio

Sabato 18 luglio, con inizio alle 11 e con partecipazione gratuita, un programma il cui cuore sarà la stazione di Lasa. Verrà ripercorsa la storia della linea ferroviaria con gli interventi del presidente della Provincia Arno Kompatscher, dell'assessore provinciale alle Infrastrutture e alla Mobilità Daniel Alfreider, della sindaca di Lasa Verena Tröger, della presidente della Comunità comprensoriale della Val Venosta Roselinde Gunsch Koch e del direttore generale di STA Joachim Dejaco. A seguire, lo storico Wolfgang Platter accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i 120 anni di storia della Ferrovia, tra curiosità, aneddoti e momenti che ne hanno segnato il percorso. Per tutta la durata dell'evento, i vigili del fuoco volontari di Lasa si occuperanno del servizio di ristoro con cibo e bevande, per rendere la festa ancora più piacevole.

L'intrattenimento musicale sarà affidato al gruppo Oberwind di Lasa.Alla stazione capolinea di Malles divertimento e creatività per i più piccoli. Un'area dedicata con giochi, disegni, truccabimbi, palloncini, gelato e tante attività renderanno questa giornata un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Alla stazione di Silandro sarà proposto un affascinante viaggio nella storia della ferrovia della Val Venosta in miniatura. Il Club Fermodellistico di Silandro esporrà fedeli riproduzioni dei treni che hanno percorso la linea dal 1906 a oggi, raccontando 120 anni di evoluzione ferroviaria. Alla stazione di Stava ci sarà l'emozione di vivere l'emozione della ferrovia da protagonista. Si potrà salire a bordo della storica ferrovia da campo e percorrere un tracciato di circa 800 metri, trainato da un'autentica locomotiva a vapore.

E per chi desidera un'esperienza ancora più coinvolgente, sarà possibile mettersi alla prova con un viaggio su una draisina, veicolo ottocentesco antenato della moderna bicicletta. Alla stazione di Rablà si potrà andare alla scoperta del più grande plastico ferroviario digitale d'Italia. Il museo ferroviario aprirà le sue porte per accompagnare tutti in un affascinante viaggio nel mondo del modellismo ferroviario. L'entrata sarà libera.Anche alla stazione di Merano nel corso dell'intera giornata si potrà salire a bordo del nuovo treno Coradia Stream e scoprire da vicino il treno elettrico di ultima generazione che rappresenta il futuro della Ferrovia della Val Venosta.