LASA. Sabato 1 e domenica 2 agosto Lasa ospiterà la 26ª edizione di "Marmor & Marillen" (Marmo & Albicocche), la manifestazione che ogni anno celebra le due eccellenze simbolo del paese: il pregiato marmo bianco di Lasa e le albicocche della Val Venosta.

In vista dell'evento è stata presentata, presso il Bar Pizzeria Ortler, la tradizionale rivista dedicata alla manifestazione, una pubblicazione che accompagna quella che rappresenta una delle iniziative più importanti dell'anno per la comunità di Lasa.

Ad aprire la presentazione è stato il coordinatore della manifestazione, Dietmar Spechtenhauser. Parole di apprezzamento sono state espresse anche dalla sindaca Verena Tröger.

L'edizione di quest'anno dedica ampio spazio ai temi che caratterizzano l'identità di Lasa: dal 15° anniversario della cooperativa Marmorplus alla Scuola di Lavorazione della Pietra, fino al ricordo del primo Simposio Internazionale del Marmo del 1985-1986.

Tra gli approfondimenti spicca anche l'articolo dedicato ai cosiddetti "Colossi di Filadelfia", che ripercorre il ruolo del marmo di Lasa nelle celebrazioni del centenario degli Stati Uniti nel 1876.

Per la prima cittadina, "Marmor & Marillen" è ormai una tradizione consolidata e rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell'estate in Val Venosta, oltre a costituire una preziosa vetrina per il territorio.

La sindaca ha inoltre evidenziato come sia sempre sorprendente vedere ciò che associazioni e volontari riescono a realizzare anno dopo anno, rivolgendo un ringraziamento speciale a Spechtenhauser per il suo instancabile impegno.

Nel programma della manifestazione sono previsti 50 stand del mercato, degustazioni, musica e tante attività per famiglie. D.G.