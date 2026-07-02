NATURNO. È già operativa da alcune settimane la nuova Casa della Comunità di Naturno, che amplia i servizi del precedente Distretto sanitario e sociale e rafforza l'assistenza sanitaria sul territorio.

Tra le principali novità c'è l'Ambulatorio per le piccole urgenze, dove vengono trattati disturbi acuti ma non pericolosi per la vita, come febbre, dolori e piccoli traumi, offrendo un'alternativa al pronto soccorso per i casi meno gravi.

La struttura assicura inoltre la presa in carico dei pazienti con malattie croniche e mette a disposizione prestazioni infermieristiche, servizi sociali e supporto psicologico, riunendo nello stesso presidio diverse professionalità per garantire un'assistenza integrata.

L'inaugurazione ufficiale è in programma mercoledì 8 luglio, alle 10.30, nella sede di via Gustav-Flora 8. Alla cerimonia saranno presenti l'assessore provinciale alla Salute Hubert Messner, il direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige Christian Kofler e la direttrice del Comprensorio sanitario di Merano Janah Maria Andreis.

Al termine è prevista una visita guidata della struttura riservata ai rappresentanti dei media, accompagnati dai responsabili dei servizi sanitari e sociali della Casa della Comunità.



(rendering: Dipartimento Prevenzione Sanitaria e Salute)