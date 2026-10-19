NATURNO. Polizze auto a prezzi stracciati pubblicizzate su Internet, ma dietro le offerte apparentemente vantaggiose si nascondeva una truffa online. I carabinieri della stazione di Naturno hanno denunciato quattro persone residenti in Campania, ritenute responsabili, a vario titolo, di truffa in concorso. A far scattare le indagini è stata la denuncia di un giovane lavoratore domiciliato nella cittadina altoatesina, raggirato per oltre 500 euro.

La vittima, attirata da annunci assicurativi particolarmente convenienti, era convinta di stipulare regolari polizze auto risparmiando rispetto ai prezzi di mercato. Dopo aver preso contatto con i presunti assicuratori, aveva effettuato alcuni bonifici bancari per un importo complessivo superiore ai 500 euro. Ma i documenti assicurativi non sono mai arrivati.

Il meccanismo era quello del «mordi e fuggi». Una volta ricevuti i pagamenti, i presunti truffatori sparivano nel nulla, chiudendo quasi immediatamente i conti correnti sui quali erano confluiti i soldi. Il giovane si è così ritrovato senza copertura assicurativa e con il denaro sottratto. Compreso il raggiro, si è rivolto ai carabinieri.

Grazie a una serie di accertamenti bancari e telematici, i militari sono riusciti a risalire ai quattro presunti responsabili, ora denunciati all'autorità giudiziaria. L'Arma rinnova l'invito a diffidare delle offerte assicurative eccessivamente convenienti e a verificare sempre l'affidabilità delle agenzie attraverso i portali ufficiali prima di effettuare qualsiasi pagamento.