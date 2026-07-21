BOLZANO. Una vasta operazione di pulizia straordinaria ha liberato dai rifiuti i ghiacciai nella zona del Passo dello Stelvio. L'iniziativa interprovinciale ha visto collaborare il Servizio forestale della Provincia di Bolzano, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Silandro e Bormio, i Comuni di Stelvio e Bormio e un gruppo di volontari provenienti dalla provincia di Lecco. Il progressivo arretramento dei ghiacciai, accelerato dal cambiamento climatico, ha riportato alla luce ingenti quantità di immondizia rimaste intrappolate nel ghiaccio per decenni.

Per recuperare i materiali presenti nelle aree più impervie è stato necessario anche l'intervento di un elicottero. Il successivo smaltimento a norma è stato curato congiuntamente dai Comuni di Stelvio e Bormio. "Un progetto esemplare di cooperazione tra Alto Adige e Lombardia per tutelare un ambiente delicato e sensibilizzare sulle conseguenze del riscaldamento globale", ha sottolineato l'assessore provinciale alle Foreste Luis Walcher, tracciando un bilancio ampiamente positivo dell'intervento coordinato dalla Stazione forestale di Prato allo Stelvio.



(foto USP/Stazione forestale Silandro)