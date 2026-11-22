SOLDA. Paura nella mattinata di domenica 22 novembre a Solda, dove un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente stradale fortunatamente senza conseguenze fisiche.

L'uomo, cittadino italiano, stava percorrendo la strada che conduce al paese quando, affrontando una curva poco prima dell'abitato, ha perso il controllo della vettura, finendo fuori dalla carreggiata.

Nonostante l'uscita di strada, il conducente è riuscito ad abbandonare autonomamente l'abitacolo, senza riportare ferite.

A riferire l'accaduto sono stati i vigili del fuoco volontari, secondo i quali l'automobilista è rimasto illeso. L'episodio si è quindi concluso senza conseguenze per la persona coinvolta.