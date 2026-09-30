BOLZANO. Un piano specifico contro i rischi legati al caldo sul posto di lavoro, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia e dell’agricoltura. È una delle misure annunciate durante l’ultima riunione del Comitato provinciale per la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Nell’estate appena trascorsa sono stati 27 i giorni con temperature superiori ai 35 gradi e l’Ispettorato del lavoro ha effettuato 78 controlli.

La direttrice dell’Ispettorato, Petra Piffer, ha spiegato che le verifiche hanno dato nel complesso esiti positivi: i datori di lavoro avevano predisposto misure come zone ombreggiate e acqua potabile in quantità sufficiente. Per il futuro, però, l’obiettivo è rafforzare la prevenzione attraverso una maggiore diffusione delle linee guida e interventi strutturali, compresa la possibilità di anticipare gli orari di lavoro nelle giornate più calde. Dal prossimo anno partirà inoltre un piano mirato per agricoltura ed edilizia.

L’assessora provinciale al Lavoro Magdalena Amhof ha invitato le parti sociali a elaborare accordi aziendali e specifici accordi di settore, così da definire regole chiare e durature per affrontare le ondate di calore senza dover ricorrere alle ordinanze d’emergenza. «Le alte temperature estive rimarranno una sfida anche in futuro», ha sottolineato, indicando come prioritaria l’introduzione di misure capaci di migliorare stabilmente le condizioni di lavoro.

La prevenzione sarà estesa anche ad altri ambiti. Stefano Murano, primario del Servizio di Medicina del Lavoro dell’Azienda sanitaria, ha annunciato un nuovo piano rivolto al settore della logistica e l’estensione nel 2027 a tutte le aziende altoatesine interessate del progetto Workplace Health Promotion, finora sperimentato con una decina di imprese. L’assessore alla Salute Hubert Messner ha richiamato la necessità di un «cambiamento culturale» nella tutela della salute e della sicurezza, definendola una responsabilità condivisa.