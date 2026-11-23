BOLZANO. C'è chi non lo ha nemmeno preso in considerazione, chi lo adotta da anni, chi partirà quest'anno, chi (eventualmente) l'anno prossimo, dopo aver adeguatamente formato i docenti. In gergo tecnico si chiama monoperiodo, ossia un unico periodo di valutazione. Tradotto e semplificato: via la pagella del primo quadrimestre (o trimestre o pentamestre).

I vantaggi? Riduzione dell'ansia da prestazione, apprendimento più continuo e organico, meno burocrazia per la scuola. Gli svantaggi? Rischio di calo nell'impegno, minore chiarezza per le famiglie, criticità normative con rischio di contestazioni amministrative o ricorsi.

«Da quest'anno, collegio docenti e consiglio d'istituto hanno deliberato l'inserimento del monoperiodo di valutazione», dichiara il preside di Don Bosco e Ada Negri, Diego Paolizzi. «Già in passato avevamo avviato una riflessione sull'opportunità di inserirlo, ma non avevamo proceduto in questa direzione in attesa di fonti normative più chiare». Che nel frattempo sono arrivate.

«La legge provinciale omnibus di giugno è andata a modificare una serie di normative sul primo ciclo di istruzione, introducendo la possibilità, in capo a ciascuna scuola in base alla propria autonomia, di deliberare un unico periodo di valutazione».

In realtà, manca ancora il regolamento di attuazione, che dovrebbe essere approvato dalla giunta provinciale. «In attesa di questo passaggio, è stata inviata dai tre intendenti scolastici una circolare». In attesa della delibera, le scuole sono legittimate ad adottare un unico periodo di valutazione, anche a livello di sperimentazione.

«Devo dire - così Paolizzi - che non siamo la prima scuola in provincia ad adottare questa scelta, intrapresa già da alcune scuole tedesche e dall'istituto comprensivo Bolzano Centro».

Abolire la pagella, prosegue, non significa che non ci sia un momento di riflessione a metà anno. A gennaio si terrà un consiglio di classe, non uno scrutinio classico. Le famiglie verranno informate sul giudizio di comportamento e sulla situazione di apprendimento.

I genitori i cui figli non siano pienamente sufficienti verranno convocati a udienza da specifici docenti, per analizzare insieme itinerario didattico, percorsi di recupero e potenziamento.

È opportuno, così Paolizzi, «dare feedback a tutti gli alunni, in ottica di miglioramento. Sei arrivato qui, puoi migliorare facendo questo. Al Bolzano 1 si fa così, noi abbiamo una impostazione della valutazione diversa». Si tratta di valutazioni descrittive, con consigli di miglioramento.

«Nel nostro istituto abbiamo effettuato scelte didattiche impostate sulla didattica laboratoriale, che presuppone tempi più distesi, anche nella valutazione». Non singole prove in tempi ristretti, non frammenti, si considera l'intero periodo annuale.

Il monoperiodo evita sovraccarichi di valutazione in certi periodi e propone tempi più dilatati anche nella distribuzione delle prove, con un minore carico cognitivo, minore ansia, sia per i discenti che per i docenti.

«Il liceo Pascoli e altri istituti - chiarisce Paolizzi - stanno ragionando sull'introduzione. Altri l'hanno esclusa categoricamente. A San Genesio, l'istituto di lingua tedesca gemellato con noi ha introdotto il monoperiodo».

Nelle riunioni di presentazione del suo istituto, conclude Paolizzi, nessuno si è opposto, anche se non nega che, in generale, «genitori e scuole più tradizionali, rigorose, hanno mostrato delle perplessità».

Conferma un quadro variegato Emanuela Scicchitano, dirigente dell'istituto comprensivo di Laives e presidente altoatesino dell'Associazione nazionale presidi: «Nel mio istituto il collegio docenti ha ratificato l'avvio di un percorso di formazione interno in modo da proporre eventualmente il monoperiodo dall'anno prossimo, dopo un'adeguata formazione del personale.

A seconda delle scuole, ci saranno organizzazioni molto diverse, in base all'autonomia degli istituti. Alcune scuole hanno introdotto monitoraggi narrativi: lettere ai genitori; altre favoriscono comunicazioni periodiche, infra annuali, sul registro elettronico o con incontri dove vengono forniti feedback narrativi».

Il monoperiodo, a livello italiano, è stato adottato a macchia di leopardo, nelle scuole di ogni ordine e grado. Esperimenti d'avanguardia si sono portati avanti a Modena o nei licei di Roma e Milano.

«La valutazione aumentava il senso di ansia degli studenti. Si è ritenuto di togliere la pressione della valutazione sommativa infraquadrimestrale. Non si è abolita la pagella, si sono trovate modalità differenti».