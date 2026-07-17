BOLZANO. La Giunta provinciale ha autorizzato la firma definitiva dei nuovi contratti collettivi per il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco e il Corpo forestale. "Con questo rinnovo contrattuale valorizziamo il lavoro di due pilastri fondamentali della protezione civile, offrendo un meritato riconoscimento ai collaboratori e alle collaboratrici che garantiscono un servizio indispensabile, 365 giorni all'anno, per la sicurezza della popolazione e la tutela del territorio", ha sottolineato l'assessora al Personale Magdalena Amhof.

I costi aggiuntivi di entrambi i pacchetti contrattuali ammontano a quasi 2,6 milioni di euro all'anno. Ne beneficeranno circa 150 vigili del fuoco e circa 300 collaboratrici e collaboratori del Corpo forestale provinciale. Il prossimo passo formale prevede ora la certificazione del contratto da parte della Corte dei Conti. L'assessora prevede la conclusione di questa verifica nelle prossime settimane. Di conseguenza, i contratti dovrebbero entrare in vigore entro l'autunno 2026.