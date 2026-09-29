BOLZANO. Arriva anche da Vienna il via libera alla riforma dei collegi senatoriali dell’Alto Adige. Secondo quanto riportato dal quotidiano Dolomiten, nello scambio di note diplomatiche con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’omologa austriaca Beate Meinl-Reisinger ha espresso un «consenso favorevole» al nuovo assetto elettorale.

Il passaggio con Vienna era necessario perché la modifica dei confini dei collegi riguarda la misura 111 del Pacchetto di autonomia. Lo stesso presidente della Provincia Arno Kompatscher, già a luglio, aveva sottolineato la necessità di uno scambio di note tra Italia e Austria. La soluzione approvata dal Senato prevede che il collegio di Bolzano sia formato dal capoluogo e da Laives, mentre gli altri comuni della Bassa Atesina confluiscono nel collegio di Merano.

Secondo quanto riferisce il Dolomiten, per la ministra austriaca il nuovo assetto rispetta il principio della rappresentanza proporzionale e tutela la partecipazione delle comunità linguistiche. La riforma punta così a configurare un collegio Bolzano-Laives a netta maggioranza italiana, mentre gli altri due collegi altoatesini mantengono una marcata prevalenza dell’elettorato di lingua tedesca. Sul nuovo perimetro, nelle scorse settimane, si erano registrate valutazioni politiche differenti anche all’interno dell’Alto Adige.

Vienna avrebbe inoltre accolto favorevolmente l’impegno italiano a sottoporre all’Austria eventuali future modifiche della normativa elettorale già nella fase di bozza, in modo da verificare preventivamente che non comportino un ridimensionamento delle garanzie per la minoranza tedesca. L’Austria continua infatti a richiamare la propria funzione di tutela internazionale dell’autonomia altoatesina.