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VIENNA. Vienna ha registrato un nuovo record storico di caldo, con una temperatura massima di 40,1 gradi rilevata dalla stazione meteorologica di Stammersdorf.
Il dato, confermato da Geosphere Austria, rappresenta la temperatura più elevata mai misurata a Vienna. Secondo l’istituto meteorologico, il valore potrebbe crescere ulteriormente nel corso della giornata.
Le previsioni indicano infatti condizioni di caldo estremo anche nei prossimi giorni. Geosphere Austria ha già emesso il livello massimo di allerta, il bollino rosso, per Vienna, il Burgenland settentrionale e il nord-est della Bassa Austria.
Gli esperti non escludono che possa essere superato anche il record nazionale austriaco, fissato a 40,5 gradi e registrato nel 2013 a Bad Deutsch-Altenburg.