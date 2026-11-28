VILPIANO. Coordinare le forze impegnate in un’emergenza e decidere come intervenire quando il tempo è poco. Su questi compiti si sono concentrati i tre giorni di formazione per direttori d’intervento alla Scuola provinciale antincendi di Vilpiano.

Con le esercitazioni di pianificazione, i partecipanti hanno lavorato sull’organizzazione delle operazioni e sulla collaborazione con il gruppo di coordinamento. Il corso ha dedicato spazio anche alla comunicazione tra le forze coinvolte.

La simulazione di un’emergenza complessa ha permesso di mettere in pratica il lavoro svolto durante il corso. I partecipanti si sono esercitati a prendere decisioni in tempi stretti mentre più squadre erano impegnate nello stesso intervento.

Al centro della prova c’era la valutazione continua della situazione. I direttori d’intervento hanno dovuto aggiornare il quadro dell’emergenza e verificare, man mano che arrivavano nuove informazioni, se le decisioni prese rispondevano ancora alle esigenze sul campo.