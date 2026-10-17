BOLZANO. Era ricercato a livello internazionale dopo una condanna definitiva per violenza sessuale commessa nel 2019 a Bolzano ai danni di una familiare minorenne. Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre è stato individuato e arrestato a Lima, in Perù, un cittadino peruviano destinatario di una segnalazione internazionale Interpol. L'uomo deve ancora scontare cinque anni e sei mesi di reclusione. L'arresto è stato eseguito dalla Sezione Latitanti di Interpol Lima, al termine di un'attività di cooperazione con le autorità italiane.

Il ricercato era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 15 gennaio 2024 dalla Procura della Repubblica di Bolzano. Il provvedimento, affidato alla Squadra Mobile della Questura altoatesina, era stato successivamente esteso a livello internazionale attraverso una Red Notice Interpol, consentendo alle forze di polizia straniere di partecipare alle ricerche del condannato.

L'operazione è il risultato della collaborazione tra la Polizia peruviana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e la Squadra Mobile di Bolzano. Le attività sono state sviluppate nell'ambito del progetto Wanted 2026, coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, anche grazie all'impulso dell'Esperto per la Sicurezza italiano in Perù. La Procura bolzanina ha coordinato le indagini finalizzate alla localizzazione del ricercato.

Dopo l'arresto nella capitale peruviana, sono state avviate le procedure di estradizione verso l'Italia. Una volta completato l'iter, il condannato dovrà scontare la pena residua stabilita dall'autorità giudiziaria per la violenza sessuale commessa a Bolzano nel 2019. La cattura rappresenta il risultato di un'attività investigativa condotta oltre i confini nazionali attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia.