BOLZANO. La violenza contro le donne continua a consumarsi soprattutto nelle relazioni più vicine e, spesso, tra le mura domestiche. È il quadro che emerge dai dati diffusi in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma domani, 25 novembre. Nel 2025 sono state denunciate in Italia 6.643 violenze sessuali, mentre nei primi sei mesi del 2026 le denunce sono state 3.142, in diminuzione del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

A fotografare la dimensione del fenomeno contribuiscono anche i dati del numero antiviolenza e stalking 1522. Nel 2025 sono state 25.970 le persone che hanno contattato il servizio dichiarando di essere vittime di violenza. Secondo i dati Istat, la casa della vittima è stata indicata come luogo degli episodi nel 43,7% dei casi. La violenza psicologica risulta la forma più frequentemente segnalata.

Non diminuisce la necessità di intervenire. Nel primo semestre del 2026 le Questure hanno disposto 4.582 ammonimenti del Questore, il 10,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Di questi, 3.247 riguardano episodi di violenza domestica, con un aumento del 24,1%. In calo, invece, gli ammonimenti per stalking: 1.335, il 12,3% in meno.

La paura condiziona anche la quotidianità. Secondo la quinta edizione dell'Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa, il 22,9% delle donne indica la violenza sessuale come il reato che teme maggiormente, mentre il 55% dichiara di avere paura quando rientra a casa da sola nelle ore serali.

Accanto ai dati, ci sono le iniziative per sostenere chi cerca una via d'uscita. Dal 2022 Verisure collabora con la rete nazionale Differenza Donna per gestire le richieste di aiuto che arrivano attraverso il pulsante SOS dei sistemi di allarme. Dall'avvio del progetto sono stati gestiti 63 casi accertati di violenza domestica, di cui 19 nel 2025 e nove nei primi dieci mesi del 2026.

Dalla collaborazione è nato anche «Percorsi di Libertà», programma che mette a disposizione borse di studio e corsi di qualificazione professionale per le donne accolte nei centri antiviolenza e nelle case rifugio dell'associazione. L'obiettivo è favorire l'autonomia economica e il reinserimento lavorativo, passaggi fondamentali per interrompere situazioni di dipendenza e violenza.