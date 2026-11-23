VIPITENO. Più spazio al fiume Isarco e maggiore protezione per gli abitati di Vipiteno e Val di Vizze. È partito ufficialmente il progetto per la messa in sicurezza dalle piene, con la posa simbolica della prima pietra avvenuta lunedì 23 novembre alla presenza del presidente della Provincia e assessore alla Protezione civile, Arno Kompatscher. L'investimento complessivo ammonta a 15,7 milioni di euro, con un cofinanziamento dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

L'intervento riguarda il tratto dell'Isarco compreso tra il ponte della strada statale 12 all'ingresso nord di Vipiteno e quello in località Hofer, nei territori comunali di Vipiteno e Val di Vizze. L'obiettivo è ridurre il rischio di esondazioni, aumentando lo spazio a disposizione del fiume. In questo modo, a parità di portata di piena, il livello dell'acqua potrà rimanere più basso, migliorando la protezione del centro di Vipiteno e delle aree abitate di Val di Vizze.

Il progetto, firmato dall'ingegnere Reinhold Palla dello studio hbpm Ingenieure GmbH, comprende la ricostruzione e l'adeguamento dei muri d'argine, opere di consolidamento e l'allargamento e abbassamento dell'alveo. È prevista anche la posa di un materassino geocomposito bentonitico per impermeabilizzare il nuovo fondo del fiume e proteggere le acque sotterranee.

I lavori, affidati all'impresa Strabag, iniziano con la realizzazione dei pali di fondazione del nuovo muro d'argine e del marciapiede. Gli interventi direttamente nell'alveo saranno concentrati nei periodi di magra, tra novembre e aprile, e distribuiti su due stagioni: nella prima fase saranno realizzati pali e sottofondazioni dei muri, mentre nel 2027 e nel 2028 si procederà con l'allargamento, l'abbassamento e l'impermeabilizzazione del letto del fiume.

Accanto alla sicurezza idraulica, il progetto prevede nuovi ponti ciclopedonali e la riqualificazione degli spazi pubblici e dei percorsi lungo l'Isarco, con l'obiettivo di migliorare anche la fruibilità delle aree fluviali.