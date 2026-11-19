BOLZANO. Con l'arrivo della stagione fredda e la maggiore permanenza negli ambienti chiusi, aumenta il rischio di contrarre infezioni provocate da virus e batteri. Il Dipartimento Prevenzione sanitaria e Salute della Provincia di Bolzano richiama l'attenzione sulle semplici precauzioni quotidiane che possono contribuire a limitare la diffusione dei contagi.

«La prevenzione sanitaria comincia da semplici misure, che possiamo mettere in pratica noi stessi nella vita quotidiana», sottolinea l'assessore provinciale Hubert Messner. «Tra queste una buona igiene, come una detersione frequente delle mani, nonché l'utilizzo delle offerte vaccinali raccomandate. In questo modo non proteggiamo soltanto noi stessi, ma anche le persone che corrono rischi particolari in presenza di infezioni».

Tra le raccomandazioni figurano lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, soprattutto prima dei pasti, dopo essere stati in bagno e dopo aver tossito o starnutito. È inoltre importante utilizzare fazzoletti monouso, tossire nell'incavo del gomito e arieggiare regolarmente gli ambienti chiusi. Chi presenta sintomi dovrebbe limitare i contatti, soprattutto con anziani e persone fragili.

Un ruolo fondamentale nella prevenzione è svolto anche dalle vaccinazioni contro influenza e Covid, offerte gratuitamente dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e particolarmente raccomandate agli anziani, alle persone con patologie pregresse e ai soggetti più vulnerabili. Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso SaniBook oppure telefonando al Centro unico di prenotazione provinciale, al numero 100 100 preceduto dai prefissi 0471, 0472, 0473 o 0474.