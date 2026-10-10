ROMA. Restano stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli per una grave insufficienza respiratoria provocata da una polmonite. Il nuovo bollettino medico segnala un miglioramento del quadro polmonare e della microembolia, ma il critico d'arte ha dovuto sottoporsi a un intervento di tracheostomia percutanea.

A rendere necessaria la procedura è stata l'impossibilità, al momento, di interrompere il supporto ventilatorio. Lo precisano i medici del Gemelli nel secondo aggiornamento ufficiale diffuso dall'inizio del ricovero. Nonostante i progressi registrati, Sgarbi continua dunque ad avere bisogno dell'assistenza respiratoria.