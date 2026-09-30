ROMA. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli e si trova in terapia intensiva. A dare la notizia è stato Il Graffio, quotidiano online di informazione, che ha riferito del ricovero del critico d’arte. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulle sue condizioni e sulle cause che hanno reso necessario il trasferimento in terapia intensiva.

Il presidente del Mart, 74 anni, era già stato ricoverato al Gemelli nella primavera del 2025, quando aveva affrontato una grave forma di depressione.