CAGNÒ. Stava raccogliendo le mele nel campo di famiglia, a pochi passi da casa, quando è caduto dalla scala facendo un volo di circa quattro metri. L'incidente è avvenuto a Cagnò e ha coinvolto un 32enne originario del paese.

Immediata la richiesta di aiuto. Vista l'altezza della caduta sono stati mobilitati ambulanza ed elisoccorso, con il personale sanitario che ha raggiunto il giovane per prestargli le prime cure e valutarne le condizioni.

Dopo essere stato stabilizzato, il 32enne è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Cagnò e i carabinieri della Compagnia di Cles, impegnati negli accertamenti sulla dinamica della caduta.