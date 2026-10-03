BOLZANO. Un rifugio di montagna richiama un’immagine familiare. Ma cosa succede quando quella stessa immagine viene capovolta? Da oggi, domenica 4 ottobre, al piano 1 di WaltherPark, arriva il Rifugio Capovolto, un’installazione che reinterpreta l’immaginario alpino e lo trasforma in un’esperienza tutta da esplorare, fotografare e condividere.



Per la prima volta in Alto Adige, il pubblico potrà scoprire un rifugio fuori dall’ordinario, dove il punto di vista diventa parte del divertimento. Il richiamo alla tradizione locale incontra il gioco dell’illusione: ciò che ci si aspetta di trovare in un ambiente di montagna assume una prospettiva insolita, invitando i visitatori a lasciarsi sorprendere.



Il Rifugio Capovolto sarà un’occasione per mettersi in gioco insieme, tra amici o in famiglia, e dare spazio alla creatività. Foto e video diventeranno parte dell’esperienza: un invito a sperimentare pose, cercare inquadrature originali e portare con sé un ricordo decisamente diverso dal solito.



Con questa iniziativa, WaltherPark propone a residenti e visitatori un nuovo motivo per vivere il centro di Bolzano, affiancando allo shopping un’esperienza temporanea che dialoga con l’identità del territorio e la racconta con un linguaggio giocoso e contemporaneo.



Come visitare il Rifugio Capovolto

L’installazione sarà aperta dal 4 ottobre all’8 novembre 2026, al piano 1 di WaltherPark, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30. L’accesso è gratuito presentando la propria iscrizione all’app WaltherPark, l’iscrizione alla Newsletter di WaltherPark oppure uno o più scontrini per un importo complessivo di almeno 15 euro, relativi ad acquisti effettuati nel centro nello stesso giorno della visita.



I minori di 18 anni potranno accedere accompagnati da un adulto in possesso di uno dei requisiti previsti, fino a un massimo di tre minori per adulto. È consentito un ingresso per persona al giorno.



Dal 4 ottobre, al WaltherPark, basterà cambiare prospettiva per scoprire un altro modo di vivere la montagna.