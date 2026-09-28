BOLZANO. Oro e bronzo per l’Alto Adige ai WorldSkills 2026, la competizione internazionale che dal 23 al 26 settembre ha riunito a Shanghai giovani professionisti provenienti da tutto il mondo. A rappresentare l’Alto Adige è stato un gruppo di concorrenti impegnati in diverse categorie professionali, con risultati di rilievo nella cerimonia conclusiva del 27 settembre.

A conquistare il primo posto assoluto nella categoria grafico multimediale è stato Liam Fiechter, di Casateia-Racines. Il giovane ha ottenuto la medaglia d’oro al termine della competizione, disputata al National Exhibition and Convention Center di Shanghai insieme a partecipanti provenienti da numerosi Paesi.

Sul podio è salito anche Jonas Wenter, di Collepietra, in gara nella categoria falegnami. Per lui è arrivata la medaglia di bronzo, grazie a una prestazione che gli ha permesso di chiudere la competizione al terzo posto.

Ma il bilancio altoatesino non si ferma alle due medaglie. Dieci concorrenti hanno ricevuto un Medallion for Excellence, riconoscimento assegnato per le brillanti prestazioni nelle rispettive categorie professionali. Tutti i concorrenti premiati hanno totalizzato più di 700 punti.

Tra loro ci sono Michael Beneduce di Lana, nella categoria progettista meccanico CAD; Florian Feichter di Rasun-Anterselva, tecnico termosanitario e di ventilazione; Franziska Gschnitzer di Mareta-Racines, in gara come fiorista; Annika Kofler di Laives, per la categoria acconciatrici; e Felix Larcher di Merano, impegnato nell’hotel reception.

Il riconoscimento è andato inoltre a Fabian Stolzlechner di San Giacomo in Valle Aurina, meccatronico d’auto, e a Matthias Widmann di Rodengo, concorrente nella categoria muratori.

Premiate con il Medallion for Excellence anche Jana Mair, della Val Sarentino, e Manuela Kerschbaumer, di Velturno, impegnate insieme nella categoria dedicata ai giardinieri paesaggisti.

L’edizione 2026 dei WorldSkills si è svolta in Cina, al National Exhibition and Convention Center di Shanghai, dove i giovani professionisti si sono confrontati in oltre 60 professioni, mettendo alla prova competenze tecniche, precisione e capacità professionali.

Per il gruppo altoatesino, il risultato si traduce dunque in due medaglie e numerosi riconoscimenti individuali, con Liam Fiechter sul gradino più alto del podio e Jonas Wenter al terzo posto nella propria categoria.