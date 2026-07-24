BOLZANO. I partenariati europei per la ricerca costituiscono una rete internazionale tramite la quale vengono realizzati progetti di ricerca nei settori più disparati. La Provincia autonoma di Bolzano era già membro dei partenariati Agroecology (promozione della diversità genetica delle specie vegetali e animali), FutureFoodS (promozione della sicurezza alimentare) e Biodiversa+ (promozione della biodiversità) e ora, grazie all'adesione al partenariato Ue "Forest", si aggiunge per la prima volta anche un bando nel settore della silvicoltura sostenibile.



"FOrests, forestry, and the forest-based sector: REsearch and innovation for a Sustainable Transition", abbreviato in "Forest", è un partenariato Ue cofinanziato da Horizon Europe, al quale partecipano 100 organizzazioni provenienti da oltre 28 Paesi. L'obiettivo del partenariato è mantenere le foreste resilienti, sane e ricche di biodiversità. Inoltre, l'attenzione è rivolta alla gestione sostenibile e alla fornitura di diversi servizi ecosistemici. In generale, l'obiettivo è promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore forestale.



"Circa il 46 per cento della superficie totale della nostra provincia è coperto da foreste, che sono sottoposte a forte pressione a causa dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dei danni forestali. Nell'ambito del partenariato Ue Forest è possibile affrontare insieme queste sfide per promuovere ecosistemi forestali resilienti, la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità e catene del valore competitive basate sulla silvicoltura", afferma Philipp Achammer, assessore provinciale alla Ricerca.



Per il partenariato è prevista una durata di dieci anni. Nel corso di questo periodo saranno pubblicati sette bandi per progetti internazionali di ricerca e innovazione. Il primo bando, "Forest Pathways", sarà pubblicato a settembre; i progetti dovranno vertere su temi quali: sistemi forestali resilienti al clima (Climate-Resilient Forest Systems), sistemi di gestione forestale adattivi e multifunzionali (Adaptive and Multifunctional Forest Management Systems), legno e ai prodotti innovativi a base di legno (Timber and Innovative Wood-Based Products) nonché alle catene del valore, ai mercati e alla governance nel settore forestale (Forest Value Chains, Markets and Governance).



I progetti comuni europei di ricerca e innovazione saranno sostenuti con un finanziamento pubblico complessivo provvisorio di oltre 40 milioni di euro. L'avvio del progetto è previsto per la prima metà del 2028.



(Foto USP)