BOLZANO. Dal 13 al 27 luglio il foyer del Municipio di Bolzano ospiterà la mostra "L'Africa che gioca", iniziativa promossa dall'associazione Progetto Africa 1984 ODV con il sostegno del Comune. L'inaugurazione è in programma lunedì 13 luglio alle 16 in vicolo Gumer.

L'esposizione raccoglie una serie di giocattoli costruiti da bambini africani utilizzando materiali di recupero. Oggetti semplici, realizzati con fantasia e manualità, che raccontano la capacità di trasformare materiali di uso quotidiano in strumenti di gioco, apprendimento e socialità.

L'obiettivo della mostra è offrire uno sguardo diverso sul continente africano, mettendo in evidenza creatività, ingegno e resilienza delle comunità locali. Attraverso il percorso espositivo, i visitatori sono invitati a riflettere sul valore del riuso, sull'educazione alla cittadinanza globale e sull'importanza della cooperazione internazionale, sostenendo al tempo stesso progetti educativi nei territori di provenienza dei manufatti.

L'iniziativa rientra nel progetto Bolzano Mondo Comune, promosso dall'amministrazione comunale per sensibilizzare la cittadinanza ai temi della solidarietà, della responsabilità condivisa e delle relazioni tra comunità. «Questa mostra ci invita a cambiare prospettiva», sottolinea il sindaco Claudio Corrarati, evidenziando come il gioco possa raccontare «un'Africa fatta di creatività, dignità e capacità di immaginare il futuro» e rappresenti uno strumento per costruire una comunità più aperta, consapevole e solidale.