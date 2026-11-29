BOLZANO. Un viaggio oltre il Circolo polare artico, tra paesaggi estremi, cambiamenti climatici e comunità impegnate a difendere le proprie tradizioni. Lunedì 30 novembre, alle 18, la fotografa e giornalista Valentina Tamborra sarà ospite della Nuova Libreria Cappelli, in corso Libertà 2, per presentare il suo nuovo libro «Anime artiche. Una trilogia», edito da Marsilio.

L'autrice, in dialogo con Mohsen Farsad, accompagnerà il pubblico alla scoperta dell'estremo Nord, dalle isole Svalbard alle Lofoten, fino al Finnmark, terra del popolo sami.

Attraverso le testimonianze di minatori, pescatori, allevatori di renne e scienziati, Tamborra racconta un territorio in profonda trasformazione, minacciato dal riscaldamento globale, dallo sfruttamento delle risorse naturali e dal turismo di massa, ma sempre più centrale negli equilibri geopolitici mondiali.

Fotografa specializzata nel reportage, Valentina Tamborra collabora con numerose organizzazioni umanitarie, tra cui Medici Senza Frontiere e Croce Rossa Italiana. I suoi progetti sono stati esposti a Milano, Roma, Venezia e Napoli.