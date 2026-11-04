ROMA. Il cinema italiano perde uno dei suoi registi più discussi e riconoscibili. Tinto Brass è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 4 novembre, a Roma, all'età di 93 anni. Il decesso è avvenuto intorno alle 10.30. A comunicare la notizia sono stati la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice Brass. Per l'ultimo saluto, la famiglia ha previsto una cerimonia funebre strettamente privata.

Nato a Milano il 26 marzo 1933, Giovanni Brass, conosciuto da tutti con il nome d'arte di Tinto, ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano, costruendo una carriera fuori dagli schemi. Regista, sceneggiatore e montatore, ha legato il proprio nome soprattutto a un cinema provocatorio, nel quale l'erotismo è diventato uno strumento di espressione artistica, ma anche di contestazione delle convenzioni sociali e culturali.

Il regista aveva anche un legame personale con Merano: proprio nella città altoatesina, il 9 agosto 2006, si era spenta la prima moglie Carla Cipriani, detta Tinta, sua compagna di vita e preziosa collaboratrice cinematografica