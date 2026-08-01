BOLZANO. Prodotti contadini di produzione propria, autentica cucina tradizionale altoatesina ai massimi livelli, un'atmosfera genuina e un'ospitalità vissuta con passione: tutto questo attende le visitatrici e i visitatori delle osterie contadine del marchio di qualità «Gallo Rosso». La nuova edizione della guida «Masi con gusto» presenta, per la ventitreesima volta, una selezione delle migliori osterie contadine dell’Alto Adige.

Chi è alla ricerca di esperienze gastronomiche autentiche in maso trova nella nuova guida un prezioso strumento di orientamento. La pubblicazione presenta otto «Hofschank» e undici «Buschenschank». «Oltre a una selezione delle specialità proposte e dei succhi e vini di produzione propria, contiene una descrizione dei masi, gli orari di apertura e le indicazioni per raggiungerli», spiega Hans J. Kienzl, responsabile del reparto Marketing dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi.

Tutte le strutture presentate nella guida sono state accuratamente selezionate da «Gallo Rosso» e fregiate del marchio di qualità. «Almeno l’80 per cento dei prodotti utilizzati proviene dal proprio maso o da altre aziende agricole locali. Tutte le pietanze sono preparate interamente in casa e non trovano posto prodotti pronti», spiega Hannes Knollseisen del reparto Marketing.

L’offerta comprende inoltre almeno tre succhi fatti in casa. Si rinuncia volutamente a bibite analcoliche come Cola o Fanta. Le uova da allevamento all'aperto utilizzate in cucina provengono dal proprio maso o da altre aziende agricole altoatesine. Anche i distillati serviti sono di produzione contadina.

Gli undici Buschenschank del marchio di qualità «Gallo Rosso» si trovano esclusivamente in aree vitivinicole e servono unicamente vini di produzione propria. «Un gruppo di esperti del Centro di Sperimentazione Laimburg degusta e valuta regolarmente i vini prodotti nei masi», sottolinea Knollseisen.

Un elemento distintivo delle otto osterie contadine è la provenienza della carne: vengono serviti piatti preparati con carne proveniente dal proprio maso.

Le osterie contadine e i Buschenschank non offrono soltanto esperienze gastronomiche da vivere sul posto. «Sempre più ospiti desiderano portare a casa i prodotti contadini di alta qualità. Per questo motivo tutte le strutture dispongono di un angolo vendita o di uno spaccio aziendale dove è possibile acquistare prodotti del maso e altre specialità contadine», afferma con soddisfazione Hans J. Kienzl.

Per mantenere nel tempo l’elevato livello qualitativo, l’Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi punta, oltre ai controlli periodici, anche sulla formazione e sulla consulenza alle aziende aderenti.

«La cooperativa per la formazione organizza corsi e seminari per agricoltrici e agricoltori. Inoltre, il personale del reparto Marketing affianca le aziende con un servizio di consulenza costante», chiude Hannes Knollseisen.