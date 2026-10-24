ALESSANDRIA. Dopo sedici anni, Enrico Mentana si prepara a lasciare la conduzione del TgLa7. L’ultima edizione sarà quella del 23 dicembre 2026. L’annuncio è arrivato ad Alessandria, durante la dodicesima edizione del Premio giornalistico Franco Marchiaro, dove il direttore ha ricevuto il riconoscimento di «Testimone dell’informazione dell’anno 2026».

Una comunicazione inattesa, arrivata al termine dell’incontro con il giornalista Luca Ubaldeschi. Mentana non ha chiarito le ragioni della decisione, limitandosi a ricordare che il contratto con La7 scadrà il 31 dicembre. Nessuna indicazione nemmeno sulla possibilità di mantenere la direzione del telegiornale. Quanto al futuro, ha preferito glissare, parlando delle imminenti vacanze natalizie.

La decisione arriva dopo mesi di tensioni e distanze editoriali con l’emittente di Urbano Cairo. Già a maggio, durante il Festival della Tv di Dogliani, Mentana aveva criticato l’orientamento dei programmi serali di La7, ritenendoli troppo vicini all’area progressista. A luglio lo stesso Cairo aveva spiegato che un eventuale rinnovo avrebbe richiesto la volontà di entrambe le parti.

Intanto, sul futuro professionale del giornalista circolano diverse ipotesi. Mentana ha confermato contatti con dirigenti Rai e non ha escluso un ritorno a Mediaset. Si è parlato anche di un possibile progetto con Warner Bros. ma nessuna trattativa si è finora concretizzata ufficialmente. Per il momento resta una sola certezza: il 23 dicembre si chiuderà un capitolo lungo sedici anni nella storia del TgLa7.