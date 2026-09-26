BOLZANO. I bimbi ladini di ogni età possono vedere, per una volta, il topo più famoso del mondo parlare la propria lingua. Si chiama «Soricin», ed è Topolino della Val Badia. Gli altri personaggi di Topolinia parlano anche Fodom e Fassano, in un mix che vuole il più possibile rappresentare le sfumature di una lingua antica quanto vitale. La pubblicazione, in edicola dal 30 settembre con la casa editrice Panini Comics, nasce dalla volontà di tradurre un'avventura del famoso fumetto - Topolino e l'intralcio (in)volontario, scritta da Marco Boschi per i disegni di Luca Usai - in diverse lingue parlate e locali dello Stivale. Per il Trentino Alto Adige, e la provincia di Belluno, è stato scelto il ladino. Un'operazione possibile grazie all'attenta traduzione di Ruth Videsott, ricercatrice alla Libera Università di Bolzano, aiutata da Sara Merighi e Isabella Marchione.



Cresciuta in una famiglia che parlava ladino, ma con cartoni animati, fumetti e libri in italiano o tedesco, Ruth Videsott è convinta che il linguaggio immediato delle vignette sia il modo giusto per dare voce e scrittura a una lingua che ancora vive nelle vallate. E merita di vivere ancora di più, anche fuori dagli spazi familiari.



Cosa significa tradurre un linguaggio come il fumetto?

Per me e le altre addette ai lavori è stata un'esperienza divertente e stimolante. Il linguaggio di Topolino, per quanto accessibile a tutti, è molto articolato. L'obiettivo che ci siamo poste fin da subito è stato rendere il fumetto fluido per un lettore ladino. Da qui la sfida più grande: quale varietà scegliere?

Come è arrivata alla decisione di unire più idiomi?

Innanzitutto ho scelto il ladino dolomitico dell'area Brissino-Tirolese che però include ben cinque idiomi. Ognuno con il proprio codice scritto. Proprio per il linguaggio parlato del fumetto non volevo tradurre in ladino standard. Era importante rappresentare anche la suddivisione del territorio ladino fra le province autonome di Bolzano e Trento e Belluno. Per ogni area è stata selezionata, sulla base della più recente indagine sociolinguistica disponibile, la comunità con il maggior numero di parlanti ladini. Si alternano così il badiotto, parlato da Topolino, qui Soricin, e Sgrinfia. Il fassano, di Pippo, Gambadilegno e Manetta. E il fodom, di Laura Bing, Basettoni - che qui diventa "Baseton" - e altri due personaggi che compaiono brevemente. In alcuni casi le didascalie sono invece in Ladin Dolomitan, la lingua standard comune, che ho voluto rappresentare nella parte più scritta delle vignette.

Soricin parla la sua varietà, il Badiotto. Che effetto fa e che rapporto aveva con il ladino durante l'infanzia?

Sono cresciuta a San Martino in Badia. In paese si parlava quasi esclusivamente ladino, mentre il contesto scolastico era plurilungue. La nostra lingua madre era una materia curricolare, mentre le altre - matematica, geografia, storia - si studiavano in italiano e in tedesco. Durante le pause a scuola, in paese e in famiglia parlavamo tutti ladino, ma eravamo continuamente esposti ad altre lingue attraverso il turismo, i media e la tv: non esistevano cartoni animati in ladino.

Non esisteva nemmeno Topolino nella vostra lingua d'infanzia…

No, ovviamente. Per questo sono convinta che questo lavoro possa fare, nel suo piccolo, la differenza. Può entrare nelle scuole come strumento didattico, far sì che si crei un genere testuale nuovo per la lingua. Esistono dei precedenti, il "Regno di Fanes" è una bella trasposizione a fumetti di una leggenda ladina, ma qui c'è un contesto più moderno. Tanto che abbiamo anche fatto fatica a tradurre determinate parole.

Un esempio?

«Palazzo», con l'accezione che gli diamo oggi, non esiste in ladino. Abbiamo usato «fabricat» come alternativa. Abbiamo un massiccio corpus di testi letterari in ladino e disponiamo di dizionari per tutte le varietà. Poi sono arrivati i social: quando qualcuno scrive in ladino sulle piattaforme digitali contribuisce a lasciare tracce attuali scritte della lingua. Utilizzare il ladino il più possibile significa contribuire a sviluppare un lessico che vada al passo con i tempi.

Tornando al fumetto... Qual è la trama di questa avventura? Cosa possiamo anticipare ai lettori?

Topolino e Pippo vanno in una biblioteca dove Gambadilegno e Sgrinfia devono catalogare dei libri. Si scopre che in realtà stanno studiando un piano più malvagio, che Topolino, Soricin, dovrà scoprire.

Una storia divertente e leggera che però lascia un'impronta importante…

Appena mi hanno raccontato del progetto ne sono rimasta affascinata. Spero faccia lo stesso effetto tra i lettori, ladini e non.