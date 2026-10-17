ORTISEI. Sessant’anni di musica e una nuova stagione da festeggiare con dieci concerti tra Ortisei, Santa Cristina e Selva. La Gioventù Musicale della Val Gardena, Jëuni de Mujiga de Gherdëina, celebra il prestigioso anniversario con una rassegna che prenderà il via martedì 20 ottobre e proseguirà fino al 22 marzo 2027. Ad aprire il cartellone sarà l’Orchestra Haydn, diretta da Sunwook Kim, con un concerto in programma alle 20 alla Casa della Cultura di Ortisei.

Sotto la direzione artistica di Egon Lardschneider, la sessantesima stagione propone un programma che spazia dalla musica sinfonica a quella da camera, passando per jazz, ottoni e organo. Accanto a ensemble nazionali e internazionali troveranno spazio anche giovani talenti altoatesini. L’Orchestra Haydn tornerà protagonista il 20 febbraio, questa volta sotto la direzione di Andrea Sanguineti.

La rassegna conferma inoltre le collaborazioni con la Società dei Concerti di Bolzano e il Südtiroler Kulturinstitut, giunte alla quinta stagione consecutiva. Una sinergia che permette di ampliare l’offerta musicale e contenere i costi organizzativi. Gli appuntamenti si svolgeranno alla Casa della Cultura di Ortisei e nelle chiese della valle, sempre con inizio alle 20.

Per assistere ai concerti è possibile prenotare i posti presso l’Associazione Turistica di Ortisei, mentre la cassa serale aprirà mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Gli abbonamenti per l’intera stagione, con la possibilità di acquistare anche una tessera da regalare, sono disponibili presso le tre associazioni turistiche della Val Gardena.