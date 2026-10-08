BOLZANO. Doppio appuntamento con la comicità di Mario Cagol, pronto a riportare sul palcoscenico due dei suoi spettacoli: «Spazio, ultima dentiera», in programma domenica 11 ottobre alle 16.30 al Teatro Cristallo di Bolzano, e «Smile», che andrà in scena sabato 10 ottobre al Teatro di Cognola.

La nonna più amata del palcoscenico trentino torna a volare tra le galassie. Protagonista di «Spazio, ultima dentiera» è l'irresistibile Nonna Nunzia, impegnata in una missione decisamente fuori dall'ordinario: salvare il sorriso del pianeta Terra. Per riuscirci dovrà spingersi nello spazio profondo, affrontando pianeti, incontri inattesi e una lunga serie di peripezie. Con lei il «caro» nipote Andrea «Candriài», compagno di un viaggio intergalattico nel quale la fantascienza incontra la comicità popolare.

Con «Smile», invece, Mario Cagol accompagna il pubblico in un viaggio leggero e divertente alla scoperta delle origini della risata. Da dove nasce il sorriso? Può esistere una formula matematica per far ridere? A guidare lo spettacolo è un grande libro, trasformato in una sorta di motore di ricerca capace di esplorare i meccanismi della comicità.

Il percorso attraversa la preistoria, il mondo animale, lo yoga della risata e le paure quotidiane, alternando battute, situazioni esilaranti e curiosità. Due spettacoli diversi, accomunati dalla capacità di Mario Cagol di coinvolgere il pubblico e trasformare il teatro in un'occasione di divertimento e spensieratezza.