CAPRI. È morto sabato 11 luglio mattina nella sua amata isola Peppino di Capri, storico interprete della musica italiana. Aveva 87 anni ed era malato da tempo. La notizia della scomparsa è stata diffusa da Il Mattino online.

Nato come Giuseppe Faiella, Peppino di Capri è stato uno dei protagonisti della canzone italiana, pianista raffinato e autore di successi entrati nella storia come Champagne, Roberta, Let's Twist Again, St. Tropez Twist ed E mo' e mo'. Nel corso della sua lunga carriera conquistò anche due vittorie al Festival di Sanremo, nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più.

Lascia i figli Nico, nato dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. Con la sua voce e il suo pianoforte ha attraversato oltre sei decenni di musica, diventando uno degli artisti più rappresentativi della tradizione melodica italiana.