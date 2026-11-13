BOLZANO. Il tempo non esiste. Sta lì e non guarda l’orologio come noi, osserva noi che cambiamo. Ma c’è chi decide di non starlo a sentire, il tempo, e prova a vivere come non ci fosse, a prendere le cose che ama e tenersele vicine, facendo di loro lo specchio di sé. C’è chi dice che se si vuole bene sul serio lo si vuole per sempre e allora che c’entra il tempo? È quando finisce l’amore che ne abbiamo la percezione, conosciamo il prima e il dopo perché il dopo non tiene più dentro chi abbiamo amato. Ecco, chi fa questo con maggiore probabilità di riuscire a giocarlo, il tempo è colui che muove la sua immaginazione ruotando le immagini ma facendole a tal punto vive da non aver più paura che invecchino. Karl Plattner, che è un prestigiatore del tempo, si è tenuto vicino le sue donne, madri, amori, presenze e non le ha più lasciate.



Ha messo dietro di loro una quinta oscura, come l’ombra di Caravaggio che faceva ancora più vivi i corpi e i volti per contrasto, e ne ha fatto l’elemento capace di perpetuare i suoi volti scavati. Uno li guarda e si dice: sono senza tempo. Appunto. Sono talmente legati al passato e al presente da non aver paura del futuro. Plattner li aveva in testa e non li ha traditi. Lui non è un classico, è un contemporaneo proprio per la ragione che se non si ha paura della vecchiaia, di dipingere le rughe e gli occhi che vengono scavati dagli anni, allora non si è mai più vecchi. E mai passati.



Plattner sono 40 anni che non c’è più, essendosene andato quasi in questi giorni, l’8 dicembre dell’86. Ma è ancora qui. Sembra che sia abbarbicato alla sua vita ma soprattutto alla nostra, intesa quella della terra da cui è partito, la Val Venosta, ma che lo tiene in scacco come fosse una rete che lo protegge dal tempo. Chi poteva prenderlo, andare alla ricerca delle sue tracce, sparse un po’ ovunque tra gli infiniti collezionisti che ancora si fanno guardare nelle loro stanze dalle sue donne, madri e figlie, se non la vecchia Galleria Goethe? Che oggi si chiama Casciaro Art Gallery perché è passata di padre in figlio, ma mantenendo intatti i legami e l’impegno tra i due, insieme alla moglie-madre compagna di una vita, quasi dentro una dinamica molto plattneriana, se si può mai dire.



La galleria, prima e dopo, ha preso Plattner e gli ha offerto tutto quello che poteva e lui ha sempre dato, cogliendo, nei decenni, questa radice impalpabile che fa dei volti, delle montagne e delle campagne un luogo dello spirito più che dei corpi. Mischiando i tratti ancora gotici con la raffinatezza rinascimentale di un impegno artistico che in tanti hanno voluto identificare in un cubismo ormai stanco o in mezzo ad un’estetica molto espressionistica.



Ma il fatto che Plattner abbia trascorso la sua esistenza tra qui, Firenze, persino il Brasile, Parigi e infine Milano ha fatto sì che proprio il viaggiare e il guardare altre cose abbia tenuto ferma l’idea che serva una linea di vita e di arte coerente per non perdersi e fare vincere, dunque, il tempo.



Tante donne, quindi, anche in questa rassegna di lui che si apre oggi (ore 18 alla Casciaro Art Gallery di via Cappuccini, sarà presente la figlia di Plattner) quasi fossero delle guide non solo spirituali ma pienamente materiali. Perché sono vere. E lo sono in quanto anche le giovani sembrano invecchiate e le vecchie ancora fanciulle, con i loro sguardi inquieti che sembrano nascondere chissà cosa e che invece, al fondo, vogliono semplicemente vivere, nonostante le fatiche della vita.



Così che l’odierna Casciaro Art Gallery si trova a parlare di ieri, a 40 dalla morte di Plattner, ma trovandosi a maneggiare l’oggi proprio per colpa di questo artista nato a Malles Venosta nel ’19, che è stato dentro il Novecento ma potrebbe starci anche nel terzo millennio a dire che le cose non sono come sembrano ma come vogliamo farle stare al mondo.