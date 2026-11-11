BOLZANO. Il pubblico premia il Teatro Stabile di Bolzano, che chiude la campagna abbonamenti 2026/2027 con un nuovo primato: oltre 3.500 tessere sottoscritte nei sei centri in cui opera. Il risultato segna una crescita del 6% rispetto alla stagione precedente e conferma l’interesse degli spettatori per la proposta teatrale.

Nel capoluogo l’incremento è ancora più marcato: +10%. A contribuire al risultato è stata anche la scelta di aggiungere una replica agli spettacoli in cartellone. Al Teatro Comunale di Bolzano gli appuntamenti si distribuiscono ora dal mercoledì alla domenica, offrendo maggiori possibilità di scelta al pubblico.

La stagione proseguirà fino a maggio 2027 con un calendario che attraversa diversi linguaggi della scena: dalla prosa alla danza, fino al teatro contemporaneo. Accanto agli abbonamenti tradizionali, lo Stabile conferma inoltre formule pensate per chi preferisce costruire un percorso personale tra gli spettacoli in programma.

Tornano infatti Abo_8 e Abo_4, che permettono di scegliere rispettivamente otto o quattro rappresentazioni. I mini-abbonamenti sono disponibili alla cassa del Teatro Comunale: il primo costa da 60 a 100 euro, il secondo da 35 a 55 euro. Sono previste tariffe ridotte per gli spettatori under 26.