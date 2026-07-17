BOLZANO. Verrà ricostruito com’era, questa la promessa ieri tra i calcinacci. Intanto Bolzano ha perso un pezzo del suo tribunale. Tassello fondamentale della Bolzano “nuova”, concepito dal fascismo e realizzato dopo la guerra.

La sua storia è tutta da raccontare.

Perché un tribunale che nasce nella Bolzano piacentiniana tra gli anni Trenta e Quaranta, e ne costituisce uno snodo urbanistico strategico, viene poi inaugurato non da Benito Mussolini, ma da Giovanni Gronchi, presidente della Repubblica? Il quale giunge a Bolzano in visita ufficiale proprio per l’occasione del taglio del nastro. E avrà accanto, quasi un destino politico - visto poi quanto inciderà sulle vicende altoatesine - l’allora ministro Aldo Moro.

La ragione è che il palazzo di giustizia ha avuto un parto complicato.

Il progetto

Nel 1939 inizia la sua costruzione ma la guerra, nel 1942, fa chiudere il cantiere. Solo nel 1951 verrà riaperto per ufficializzare la sua conclusione con la visita presidenziale del 19 settembre 1956. Il giorno dopo l’Alto Adige certificherà l’evento.

Una storia, intesa quella del tribunale, che percorre non solo quella architettonica ma l’intero asse accidentato di una Bolzano in cerca di un proprio destino oltre i regimi e i conflitti.

Che tuttavia il palazzo ci sia ben dentro, a questi “accidenti”, lo si vede anche solo osservando la cartina della città di allora: piazza Arnaldo Mussolini era stata l’intitolazione di quel complesso tra archi convessi e concavi, il tribunale da un lato e la “Casa Littoria” - gli attuali uffici finanziari - dall’altro.

La piazza e il regime

La “Casa” era nient’altro che la sede del Pnf, il Partito nazionale fascista. Chiaro il messaggio che da politico si faceva urbanistico: a controllare la giustizia c’era, incombente, il regime.

Una contiguità che costituiva un manifesto pro futuro. Certo, c’erano di mezzo i grandi architetti che il duce convogliò nel disegno di riconversione imperiale delle città italiane.

Grandi sul serio, indipendentemente dal frangente. La “Casa”, infatti, fu costruita tra il 1939 e il 1942 su progetto di Guido Pellizzari, Francesco Rossi e Luis Plattner, poi bilanciata dalla concavità del palazzo di giustizia.

Per quest’ultimo entrano in gioco, tra il 1939 e il 1956, Paolo Rossi de Paoli e Michele Busiri Vici.

I due avranno un ruolo decisivo anche nella configurazione degli assetti urbani oltre l’attuale corso Italia.

«Pensiamo solo alla definizione di piazza Vittoria, piazza Mazzini, il Corpo d’Armata, gli edifici per i funzionari dello Stato lì intorno a corso Libertà», ricorda Oswald Zoeggeler, l’architetto che, insieme al compianto Carlo Azzolini, contribuì a riscoprire il loro ruolo decisivo nella nuova Bolzano.

Per completare l’insieme, era inizialmente prevista sul lato sinistro degli attuali uffici finanziari una “Torre Littoria”, alta 32 metri ma mai realizzata.

Infine, per comprendere il senso identitario di quel quadrante, basti osservare come ancora adesso il lato est della piazza sia delimitato da corso Italia, in origine viale Giulio Cesare, sul quale appaiono la chiesa di Cristo Re (del ’38 sempre su progetto di Guido Pellizzari) e il suo campanile.

I simboli

È evidente l’idea sottostante. Comporre e concentrare lì le tre presenze simboliche del potere: politico, giudiziario e religioso.

Chiesa, partito e giustizia, a stretto controllo del fascismo, quale “triade” dello Stato totalitario.

Il tutto, osserva ancora Zoeggeler, «dentro una ulteriore “V”, vale a dire corso Italia e l’attuale via Duca d’Aosta, che dovevano far confluire il tutto da un lato su piazza Mazzini e dall’altro su piazza Gries».

E poi arrivò la fiera

Ma quest’ultimo sbocco fu chiuso - ora c’è la galleria Telser - dal “no” di Alfons Benedikter.

Per dire delle traversie del tribunale, va aggiunto che, nel periodo di stasi del cantiere, subito dopo la guerra, l’edificio con le sue scalinate e la piazza divennero il luogo dove fece la sua apparizione la Fiera campionaria, tra il 1949 e il 1951.