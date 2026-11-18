APPIANO. Sono 16 i fotografi che hanno accolto l'invito a partecipare al progetto contro la violenza: professionisti e autori di rilievo, che attraverso i loro scatti raccontano donne che incontriamo nella vita di tutti i giorni. Immagini realizzate con sensibilità e linguaggi espressivi differenti, capaci di offrire sguardi sul mondo femminile. «La scelta della fotografia non è casuale», sottolinea la curatrice Jahel Beer. «Una fotografia diventa uno strumento capace di raccontare la forza, la fragilità, la bellezza e la dignità e l'identità di una donna».

Ogni immagine di donna diventa uno sguardo, ogni scatto una voce che ci invita a riflettere. La mostra vuole anche ricordare tutte le donne vittime della violenza, soprattutto quelle che non hanno più voce, ma allo stesso tempo vuole essere un messaggio di speranza, libertà e rispetto.

«Il titolo nelle tre lingue, italiano, tedesco e ladino, sottolinea il desiderio di unire culture e sensibilità diverse attorno a un tema che riguarda tutti. Perché l'arte può diventare una voce comune e contribuire a sensibilizzare le coscienze. Il messaggio della nostra mostra è semplice ma forte: non voltarsi dall'altra parte e non restare in silenzio. Perché il silenzio non può e non deve mai essere una risposta».

In occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Consulta Culturale di Appiano e il Centro Giovani Sub di Appiano nell'ambito del progetto Noi da voi-Wir bei uns- Neus da vo - Us by you propongono la mostra fotografica "Uniti nell'arte contro ogni violenza". Ideata e curata da . Ideata e curata da con la collaborazione di Erwin Flor presidente del Gruppo Fotografico di Appiano. MAX.BO.