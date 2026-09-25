BOLZANO. Dalla cooperazione contro le minacce transnazionali fino alla gestione della sicurezza di un evento che richiama ogni anno milioni di visitatori. Anche il questore di Bolzano Giuseppe Ferrari e il comandante della Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige, generale Stefano Paolucci, hanno partecipato all’incontro internazionale tra i vertici delle forze di polizia europee che si è tenuto il 22 settembre a Monaco di Baviera.

L’appuntamento, ospitato dal Ministero dell’Interno della Baviera, era dedicato al tema “Un punto di svolta nella sicurezza interna”. Al centro dei lavori lo scambio di informazioni ed esperienze e la definizione di strategie comuni di fronte alle nuove esigenze della sicurezza europea. Particolare attenzione è stata riservata alla dimensione transnazionale dei fenomeni criminali e alla necessità di mantenere un dialogo costante tra le forze di polizia dei diversi Paesi.

La delegazione ha poi visitato il Comando della Polizia di Monaco allestito nell’area dell’Oktoberfest, osservando da vicino il dispositivo predisposto per la manifestazione. Sono state illustrate le modalità di controllo dell’area, la gestione dei grandi flussi di visitatori, l’impiego delle risorse e il coordinamento degli operatori chiamati a garantire ordine e sicurezza.

Nel dispositivo dell’Oktoberfest saranno presenti anche quest’anno appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri in servizio in Alto Adige e conoscitori della lingua tedesca. L’incontro di Monaco ha consentito inoltre di confrontare i diversi modelli organizzativi utilizzati per i grandi eventi internazionali e di rafforzare la collaborazione tra le forze di polizia europee.