BOLZANO. Le cooperative agricole altoatesine affrontano un 2026 segnato dai rincari energetici e dalle conseguenze del caldo estivo, ma con risultati differenti a seconda del comparto. È quanto emerge dal Barometro dell’economia autunnale dell’Ire, l’Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.

Nel settore frutticolo, la raccolta di mele è stimata intorno a un milione di tonnellate, in calo del 2% rispetto al 2025. Una flessione più contenuta rispetto a quella europea, prevista al 16%. Le temperature elevate hanno però ridotto la conservabilità di alcune varietà, anticipando l’offerta e frenando leggermente i prezzi. Le prospettive per il 2027 restano complessivamente soddisfacenti.

Tiene il comparto lattiero-caseario: quasi tutte le cooperative giudicano positivamente redditività e prezzi riconosciuti agli allevatori, nonostante l’aumento dei costi energetici. Per il prossimo anno sono attesi fatturati in crescita e una ripresa degli investimenti.

Più difficile la situazione del vino. Quasi una cantina sociale su cinque segnala una redditività insoddisfacente, condizionata dalla debole domanda estera e dalle incertezze sui dazi. A pesare anche il caldo record, che ha anticipato la vendemmia, iniziata già nella prima metà di agosto.