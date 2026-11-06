BOLZANO. L’industria alimentare si conferma uno dei motori dell’economia altoatesina. Nel 2025 le esportazioni di alimentari e bevande hanno raggiunto 1,3 miliardi di euro, rappresentando circa il 17% dell’export complessivo provinciale. Dal 2020 le vendite sui mercati esteri sono aumentate di circa il 50%, confermando la competitività delle aziende locali.

I dati sono emersi durante l’incontro della Sezione Alimentari di Confindustria Alto Adige, che riunisce circa 40 imprese e quasi 4.100 dipendenti. «I prodotti alimentari sono ambasciatori dell’Alto Adige nel mondo. Le imprese dimostrano di rimanere competitive grazie all’elevata qualità e alla continua capacità di innovare», ha sottolineato il presidente della Sezione, Thomas Brandstätter.

Al centro del confronto, al quale hanno partecipato rappresentanti della Provincia di Bolzano, di IDM e della Camera di commercio, il futuro del marchio Alto Adige e le possibilità di collegarlo ai prodotti dell’industria alimentare. Un’opportunità per valorizzare l’intera filiera e rafforzare la riconoscibilità delle produzioni sui mercati internazionali.

Lukas Pichler, responsabile del servizio Sicurezza prodotti ed Etichettatura della Camera di commercio, ha illustrato le norme che regolano l’utilizzo delle indicazioni geografiche nella pubblicità alimentare. Barbara Schnitzer di IDM ha invece evidenziato il ruolo del marchio nella promozione del territorio anche come sede di imprese innovative e luogo attrattivo per i lavoratori.

Proprio sul tema dell’occupazione si è soffermato il direttore di Confindustria Alto Adige, Mirco Marchiodi: «Alla luce del cambiamento demografico è fondamentale riuscire a mantenere qui i nostri talenti e allo stesso tempo attrarre personale anche da fuori provincia».