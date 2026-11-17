BOLZANO. Sono 120 le aziende, organizzazioni e cooperative dell'Alto Adige che hanno ottenuto la certificazione «audit famigliaelavoro», impegnandosi a favorire la conciliazione tra attività professionale e vita privata. Le misure adottate coinvolgono complessivamente oltre 28mila lavoratori, tra cui 16.470 donne e 11.577 uomini. Per circa 17.400 dipendenti sono previste forme di flessibilità dell'orario o possibilità di lavorare in smart working.

I risultati sono stati illustrati durante l'annuale incontro di novembre a Bolzano, dedicato alla consegna dei certificati ai datori di lavoro che hanno completato una delle quattro fasi del percorso. L'iniziativa è accompagnata dall'Agenzia provinciale per la famiglia e dalla Camera di commercio di Bolzano, attraverso il servizio dedicato alla conciliazione tra lavoro e famiglia.

«Se vogliamo che i giovani vedano un futuro in Alto Adige, lavorino qui, mettano su famiglia e rimangano a lungo termine, dobbiamo creare le condizioni che lo rendano possibile», ha sottolineato l'assessora provinciale Rosmarie Pamer. Un obiettivo che richiede, secondo l'assessora, il coinvolgimento delle istituzioni, delle scuole, dei servizi sociali e soprattutto delle imprese.

Il presidente della Camera di commercio Michl Ebner ha evidenziato la crescita delle adesioni alla certificazione. «Solo se famiglia e lavoro possono essere conciliati in modo ottimale, i collaboratori rimangono a lungo termine nell'azienda», ha dichiarato. Le politiche aziendali orientate alla famiglia vengono considerate uno strumento per trattenere personale qualificato e rafforzare la competitività delle imprese altoatesine.