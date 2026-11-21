CORNAIANO. Quarant'anni, cinquanta e in alcuni casi persino 64 anni di lavoro. Ventuno professionisti altoatesini sono stati premiati sabato 21 novembre alla Cantina Colterenzio di Cornaiano, durante la cerimonia dei «Maestri del Commercio» promossa dall'Associazione 50&Più Bolzano. Un riconoscimento dedicato a chi ha contribuito per decenni allo sviluppo economico del territorio nei settori del commercio, del turismo, della ristorazione e dei servizi.

Nel corso dell'iniziativa sono state consegnate nove Aquile d'Oro, riservate a chi ha raggiunto almeno 40 anni di attività professionale, e dodici Aquile di Diamante, destinate a chi ha superato i 50 anni. Il sistema di riconoscimenti comprende anche l'Aquila d'Argento, prevista per i 25 anni di lavoro.

A consegnare idealmente il valore di questi percorsi è stata Christine Fuchsberger, presidente dell'Associazione 50&Più Bolzano, che ha ricordato il ruolo delle piccole e medie imprese, dei negozi e delle strutture ricettive nel mantenere vivi i centri abitati e creare occasioni di incontro. «Avete incarnato valori di cui oggi abbiamo più che mai bisogno: operosità, senso di responsabilità, perseveranza e vicinanza alle persone», ha sottolineato.

Le Aquile d'Oro sono state assegnate a Marlene Dorfer, del La Maiena Meran Resort di Marlengo; Helmuth Rainer, ex collaboratore HGV di Merano; Dorotea Daverda, del Resch Market di Collepietra; Ingrid Eisenstecken, di Trachten Parschalk a Varna; Margareth Rederlechner, collaboratrice della J. Gatterer GmbH di Brunico; Christian Ossanna, della Ossanna GmbH in Val di Vizze; Markus Rabanser, della Rabanser s.n.c. / Internet Service GmbH di Ortisei; Hartmut Überbacher, della Überbacher Shop GmbH di Laion; Christina Spitaler, di Mode Spitaler a Bressanone.

Le Aquile di Diamante sono andate a Karl Pfitscher, della locanda Schwarzer Adler di Silandro; Gottfried Schgaguler, dell'Hotel Schgaguler di Castelrotto; Herbert Hintner e Margot Rabensteiner, del Ristorante Zur Rose/Osteria Platzegg di Appiano; Siegfried Dissertori, dell'Hotel Schwarzschmied di Lana; Erika Mair e Josef Nestl, dello Spa & Relax Hotel Erika di Tirolo; Paul Pizzinini, dell'Hotel Rosalpina di San Cassiano; Johann Unterthurner, della ditta Unterthurner di Naturno; Luis Trenkwalder, agente di commercio indipendente di Racines; Oskar Plangger, degli Alimentari Plangger di Tubre; Josef Trenkwalder, della Trenkwalder Josef & Co. OHG di Racines e del Walcher Bakery Shop & Bar di Campo di Trens.

Alla cerimonia erano presenti anche il vicepresidente vicario dell'Associazione 50&Più Sebastiano Casu, il vicesindaco di Bolzano Stephan Konder e il presidente dell'Associazione 50&Più Trento Oscar Danieli. Tra gli altri partecipanti il direttore dell'HGV Raffael Mooswalder e la direttrice dell'Unione commercio turismo servizi Alto Adige (hds) Sabine Mayr.

Nel suo intervento, Casu ha richiamato l'importanza di continuare a valorizzare le proprie competenze anche dopo il pensionamento, mettendo a disposizione delle nuove generazioni l'esperienza maturata nel corso della vita professionale.

Fondata nel 1974, l'Associazione 50&Più conta circa 300mila iscritti in Italia. In Alto Adige, sotto la presidenza di Fuchsberger, ha superato quota 1.800 soci, con circa 240 nuove adesioni registrate nel 2026.