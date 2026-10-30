BOLZANO. Un bilancio da 9,17 miliardi di euro per il 2027, con l’obiettivo di rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie e garantire la continuità dei servizi pubblici. La Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge del bilancio di previsione per il triennio 2027-2029, che sarà ora trasmesso al Consiglio provinciale per l’esame e l’approvazione.

La manovra registra un aumento di oltre 300 milioni rispetto al bilancio iniziale 2026, pari a 8,88 miliardi. Le risorse sono concentrate sui settori considerati prioritari: politiche sociali e familiari, sanità, edilizia abitativa, personale, ricerca e tutela dell’ambiente.

«La nostra priorità è stata il rafforzamento delle prestazioni sociali e del potere d’acquisto di cittadine e cittadini», ha dichiarato il presidente della Provincia Arno Kompatscher, sottolineando anche l’importanza di mantenere la stabilità finanziaria e assicurare la continuità dei servizi. Il bilancio prevede inoltre un ampliamento delle agevolazioni fiscali per contribuenti e famiglie e un aggiornamento delle regole per la riduzione dell’Irap.

Quasi un miliardo per sociale e famiglia

Il capitolo delle politiche sociali e familiari raggiunge 955,5 milioni di euro, con un incremento di 88,4 milioni rispetto al bilancio iniziale 2026. Le risorse sono destinate a consolidare gli interventi a favore delle persone, delle famiglie e di chi si trova in condizioni di bisogno.

Alla sanità sono assegnati 2 miliardi e 96,7 milioni di euro, 74,3 milioni in più rispetto all’anno precedente. L’obiettivo è garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi sanitari.

Sul fronte della casa, il bilancio prevede risorse complessive per 167,6 milioni di euro. La disponibilità comprende anche fondi aggiuntivi messi a disposizione con la variazione di bilancio 2026, a conferma dell’attenzione della Provincia per l’edilizia abitativa a prezzi accessibili.

Più agevolazioni Irpef per contribuenti e famiglie

La manovra interviene anche sulla fiscalità, con nuove detrazioni sull’addizionale regionale Irpef. Per i contribuenti con reddito fino a 90mila euro è prevista una detrazione di 700 euro; per chi ha un reddito superiore a 90mila e fino a 110mila euro, la detrazione sarà di 300 euro.

Sono inoltre previste agevolazioni per i figli a carico: 500 euro per ciascun figlio per i contribuenti con reddito imponibile fino a 90mila euro, e 300 euro per ciascun figlio per chi supera tale soglia, entro i limiti indicati dalla manovra.

Per quanto riguarda l’Irap, dal 2027 sarà aggiornata la disciplina dell’aliquota ridotta al 2,68%, rispetto all’aliquota ordinaria del 3,9%. L’eventuale ulteriore riduzione fino al 2% resta subordinata a una proposta congiunta delle parti sociali.

Risorse per personale, ricerca e ambiente

Il capitolo del personale sale a 1 miliardo e 698,9 milioni di euro, con un aumento di 180,3 milioni rispetto al bilancio iniziale 2026. L’incremento è legato principalmente ai nuovi contratti e agli adeguamenti all’inflazione, in particolare per il personale insegnante.

Per il settore dell’ambiente, della natura, del clima, dell’energia, dello sviluppo del territorio e dello sport sono previsti 133 milioni di euro, 33,7 milioni in più rispetto alla previsione iniziale del 2026.

Confermati anche gli investimenti nel NOI Techpark: sono previsti 100 milioni di euro nel 2027 e altrettanti nel 2028 per l’aumento di capitale della società. La Provincia punta così a rafforzare il collegamento tra ricerca e imprese e a sostenere lo sviluppo economico del territorio.

La manovra mira dunque a mantenere un equilibrio tra la copertura delle spese obbligatorie e il rafforzamento delle prestazioni pubbliche. Il passaggio in Consiglio provinciale sarà ora decisivo per l’approvazione definitiva del bilancio e delle misure previste.